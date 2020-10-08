İtalya'da son 24 saatte 4 bin 458 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 458 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 338 bin 398'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 458 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 22 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 338 bin 398'e, toplam can kaybı ise 36 bin 83'e ulaştı. Ülkede 236 bin 363 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.