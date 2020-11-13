İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakası
13.11.2020 20:10
İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 303'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 550 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 303'e, toplam can kaybı ise 44 bin 139'a ulaştı. Ülkede 399 bin 238 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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