İtalya'da son 24 saatte 415 kişi öldü, can kaybı 26 bin 384'e ulaştı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 415 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 26 bin 384'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 415 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 384'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 357 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 195 bin 351'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 63 bin 120'ye yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 102 olarak açıklandı. - ROMA