İtalya'da son 24 saatte 421 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 421 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 111 bin 747'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 bin 962 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 767 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 686 bin 707'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 421 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 747'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 733 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 555 bin 705 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi artarak 3 bin 743 yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 252 bin 66 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 481 bin 428 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)