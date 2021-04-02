İtalya'da son 24 saatte 481 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 481 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 110 bin 328'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 331 bin 154 korona virüs testi yapıldığı ve 21 bin 932 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 629 bine ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 481 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 110 bin 328'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 620 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 565 bin 295 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 3 bin 704'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 10 milyon 591 bin 38 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 318 bin 983 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)