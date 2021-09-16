İtalya'da son 24 saatte 5 bin 117 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 117 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 130 bin 167'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte yapılan 306 bin 267 testte 5 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 623 bin 155'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 116 bin 342'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 193 artışla 4 milyon 376 bin 646'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 81 milyon 731 bin 985 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 535 bin 706 oldu.