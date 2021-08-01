İtalya'da son 24 saatte 5 bin 321 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 321 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 355 bin 348'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 167 bin 761 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 321 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 355 bin 348'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 68'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 250 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 91 bin 350 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 16 kişi artarak 230'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 628 bin 294 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 486 bin 71 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)