İtalya'da son 24 saatte 5 bin 522 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 291 bin 468 testte 5 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 590 bin 941'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 129 bin 918 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 129 bin 766'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 122 artışla 4 milyon 331 bin 257'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 124 bin 273 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 372 bin 492 oldu.