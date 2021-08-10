Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka

10.08.2021 20:37
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 406 bin 241'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 406 bin 241'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 766 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 636 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 406 bin 241'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 273'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 125 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 116 bin 323 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1 kişi azalarak 322'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 72 milyon 328 bin 955 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 812 bin 485 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21:37 "CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada 21:00 Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı 20:42 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu 20:38 İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı 20:14 Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti 20:09 Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü 19:33 Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu 19:00 Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım         
21:51
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı         
21:37
Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil         
20:58
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi         
20:41
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları         
20:16
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
200 milyon TL vurgun yapıp kaçtı! 200 milyon TL vurgun yapıp kaçtı! "Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun" diyen mağdurlar mahkemenin yolunu tuttu         
19:39
TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi         
19:27
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar         
16:40
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 22:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement