İtalya'da son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 664 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 440 bin 669'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 160 bin 870 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 440 bin 669'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 432'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 128 bin 528 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 12 kişi artarak 384'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 748 bin 582 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 547 bin 400 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)