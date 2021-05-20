İtalya'da son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 741 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 178 bin 261'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 251 bin 37 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 741 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 178 bin 261'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 810'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 816 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 299 bin 486 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 544'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 859 bin 336 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 241 bin 64 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)