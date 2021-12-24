İtalya'da son 24 saatte 50 bin 599, Malta'da 955 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

İtalya ve Malta'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana bugün en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 929 bin 775 testte 50 bin 599 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede dün 44 bin 595 ile kaydedilen en yüksek vaka sayısı rekoru, bugün aşıldı.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 567 bin 644 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 460 bin 674'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1038'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 141 artarak 136 bin 386'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 19 bin 804 artışla 4 milyon 970 bin 584'e ulaştı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro, salgının haftalık gidişatına dair düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni vaka sayılarının son 9 haftadır hızlı ve güçlü şekilde arttığını belirtti.

Brusaferro, yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan ülkede, 12 yaş üstü 6 milyon 123 bin 127 kişinin tek bir doz dahi Kovid-19 aşısı yaptırmadığı bilgisini paylaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 108 milyon 128 bin 787 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 208 bin 401 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,5'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 16 milyon 964 bin 934 hatırlatıcı doz uygulandı.

Malta'daki durum

Malta Sağlık Bakanlığının bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saatte 955 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, ülkede salgın başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede dün de 733 vaka tespit edilmişti.

Salgının başladığı Mart 2020'den beri toplam vaka sayısı 44 bin 748'i bulan Malta'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 473 oldu.

Ülkede, 4 bin 469 aktif hasta bulunurken, iyileşenlerin toplam sayısı ise 39 bin 406 olarak kaydedildi.

Nüfusu 500 bin civarında olan Malta'da aşılama kampanyası boyunca bugün itibarıyla 1 milyon 27 bin 903 doz aşı uygulandı.