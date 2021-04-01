İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 501 artarak 109 bin 847 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 356 bin 85 testte 23 bin 649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 607 bin 83'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 479, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 681 olarak verildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 501 artarak 109 bin 847'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 324 bin 127 oldu. Aşılananların 3 milyon 237 bin 582'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.