İtalya'da son 24 saatte 525 ölüm - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 525 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 15 bin 887'ye, vaka sayısı ise 124 bin 948'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 bin kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 525 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 15 bin 887'ye yükseldiği açıklandı. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 4 bin 316 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 128 bin 948'e ulaştığı bildirildi.



Öte yandan İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yoğun bakımdaki hasta sayısının ülkede salgının ortaya çıktığı günden bu yana ilk kez azaldığını ifade ederek hasta sayısının 4 binin altına düştüğünü belirtti. Borelli, "Çünkü hastanelerimiz ilk kez nefes almaya başladı. Bu krizi yönettiğimiz günden bu yana sayı ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke konumunda bulunan İtalya'da 13 Nisan'a kadar karantina uygulanıyor. - ROMA