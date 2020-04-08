İtalya'da son 24 saatte 542 ölüm - Son Dakika

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 542 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 17 bin 669'a, vaka sayısı ise 139 bin 422'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa'da virüsün en çok etkilediği İtalya'da 542 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17 bin 669'a yükseldiği bildirildi. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 3 bin 836 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 139 bin 422'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının 26 bin 491'e yükseldiği belirtilirken, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 bin 693 olarak açıklandı. Toplamda 807 bin 125 kişiye ise test yapıldığı kaydedildi.

Korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke olan İtalya'da 13 Nisan'a kadar karantina uygulanıyor.

(İHA)