İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı

23.03.2021 21:07
İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 879'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 879'a ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 bin 189 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 765 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 419 bin 616'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 551 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 105 bin 879'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 20 bin 601 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 560 bin 654 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 36 kişi artarak 3 bin 546 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 112 bin 882 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 582 bin 560 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı         
21:24
PKK'nın para kaynağına büyük darbe! Kaçak sigara oranı yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'e düştü PKK'nın para kaynağına büyük darbe! Kaçak sigara oranı yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'e düştü         
21:02
Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi         
20:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi         
18:16
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar Vatandaşın ek gelir kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu 30 liradan satıyorlar         
15:05
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 21:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei