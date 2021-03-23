İtalya'da son 24 saatte 551 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 879'a ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 bin 189 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 765 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 419 bin 616'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 551 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 105 bin 879'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 20 bin 601 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 560 bin 654 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 36 kişi artarak 3 bin 546 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 112 bin 882 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 582 bin 560 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)