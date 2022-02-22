İtalya'da son 24 saatte 60 bin 29 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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İtalya'da son 24 saatte 60 bin 29 Kovid-19 vakası kaydedildi

22.02.2022 19:50
İtalya'da son 24 saatte 60 bin 29 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 322 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 322 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 603 bin 639 testte 60 bin 29 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 2 yılda toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 12 milyon 554 bin 596 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 291 bin 793'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 322 artarak 153 bin 512'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 89 bin 993 artışla 11 milyon 109 bin 291'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 133 milyon 339 bin 706 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 85 bin 458 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 36 milyon 992 bin 247 hatırlatıcı doz uygulandı.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 60 bin 29 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 60 bin 29 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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