İtalya'da son 24 saatte 604 ölüm - Son Dakika

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 604 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 17 bin 127'ye, vaka sayısı ise 135 bin 586'ya yükseldi.



Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa'da virüsün en çok etkilediği İtalya'da 604 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 16 bin 523'e yükseldiği bildirildi. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 3 bin 39 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 135 bin 586'ya ulaştığı bildirildi.



Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının 24 bin 392'ye yükseldiği belirtilirken, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 bin 792 olarak açıklandı. Toplamda 755 bin 445 kişiye test yapıldığı kaydedildi.



Korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke olan İtalya'da 13 Nisan'a kadar karantina uygulanıyor. - ROMA