İtalya'da son 24 saatte 627 ölüm - Son Dakika
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İtalya'da son 24 saatte 627 ölüm

32 dakika önce

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 32'ye ulaştı.

İtalya'da son 24 saatte 627 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 32'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 627 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 4 bin 32'ye yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi. Sivil Savunma Ajansı, ülkedeki toplam vaka sayısının yüzde 14.6'lık artışla 41 bin 35'ten 47 bin 21'e ulaştığını bildirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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