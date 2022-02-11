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İtalya'da son 24 saatte 67 bin 152 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 67 bin 152 Kovid-19 vakası kaydedildi

11.02.2022 21:30
İtalya'da son 24 saatte 67 bin 152 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 bin 152 yeni vaka tespit edilirken 334 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 bin 152 yeni vaka tespit edilirken 334 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 663 bin 786 testte 67 bin 152 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 991 bin 109'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 751 bin 125 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334 artarak 150 bin 555'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 129 bin 293 artışla 10 milyon 89 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 501 bin 151 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 754 bin 8 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada ise 35 milyon 799 bin 123 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bazı salgın tedbirleri bugün gevşetildi

Sağlık Bakanlığı kararıyla, ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı. Başkent Roma'nın yanı sıra Milano'da pek çok kişinin maskesiz gezdiği bazı kişilerin ise maskeyle dolaşmaya devam ettikleri görüldü.

Ülkede ayrıca bugünden itibaren diskotekler de faaliyetler yeniden başlayabilecek.

Bu arada, kapalı alanlarda ve açık alanlarda kalabalıklarda maske kullanma zorunluluğu 31 Mart'a kadar devam edecek.

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Togo Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 67 bin 152 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 67 bin 152 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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