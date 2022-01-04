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İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi

04.01.2022 12:00
İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 bin 52 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 bin 52 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 68 bin 52 kişide virüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 396 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı 1351'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 137 bin 786'ya ulaştı.

İtalya'da 1 Ocak'ta 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 133 bin 272 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 112 milyon 176 bin 324 doz aşı uygulandı.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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