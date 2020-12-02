İtalya'da son 24 saatte 684 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 684 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

02.12.2020 20:03
İtalya'da son 24 saatte 684 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 709 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 761 bin 230'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 616'ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 38 bin 740 artarak 823 bin 335'e çıktı.

Malta'daki durum

Avrupa'da nüfusuna oranla salgının ikinci dalgasından sert şekilde etkilenen Malta'da da salgın başından beri ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 146 oldu. Ülkede son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi, aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 bin 68'e çıktı.

Salgının Ada'da başladığı marttan beri toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 101'e yükseldi.

İtalya, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 684 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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