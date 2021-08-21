İtalya'da son 24 saatte 7 bin 470 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 255 bin 218 testte 7 bin 470 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 478 bin 691'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 133 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 466'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 128 bin 728'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 462 artışla 4 milyon 216 bin 542'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 127 bin 479 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 253 bin 552 oldu.