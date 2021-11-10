İtalya'da son 24 saatte 7 bin 891 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 487 bin 618 testte 7 bin 891 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 826 bin 738'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 102 bin 859 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 artarak 132 bin 551'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 319 artışla 4 milyon 591 bin 328'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 91 milyon 406 bin 466 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 271 bin 14 oldu.

Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 83,8'i buldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren 40-60 yaş grubuna 3. doz Kovid-19 aşısının yapılacağını bildirdi. Ülkede halihazırda 60 yaş üzeri ve hastalıklara karşı kırılgan kişilere 3. doz aşı yapılıyor.