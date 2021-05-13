İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka

13.05.2021 19:12
İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka, System.String[]

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 139 bin 160'a yükseldi.

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 139 bin 160'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 26 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 139 bin 160'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 745'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 295 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 346 bin 8 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 893'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 606 bin 370 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 965 bin 525 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka - Son Dakika


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