İtalya'da son 24 saatte 81 bin 367 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 731 bin 284 testte 81 bin 367 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 847 bin 436'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 874 bin 625'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 384 artarak 149 bin 896'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 134 bin 460 artışla 9 milyon 822 bin 915'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 305 bin 433 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 817 bin 802 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88,5'i buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 486 bin 95 hatırlatıcı doz uygulandı.

İtalya İlaç Ajansı (AIFA), yayınladığı bir raporda, ülkede şu ana kadar gerçekleşen ölümlerden sadece 22'sinin Kovid-19 aşılarıyla ilişkilendirilebileceğini belirtti.