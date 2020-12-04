İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

04.12.2020 20:45
İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 bin 99 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 688 bin 939'a yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 757 bin 702, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 567 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 576 artarak 872 bin 385 oldu.

Ülkede son haftalarda yeni vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bazı bölgelerin risk kategorisini değiştirdi. Speranza'nın imzaladığı kararnameyle 6 Aralık'tan itibaren Campania, Toskana, Valle D'Aosta ve Bolzano Özerk Yönetim bölgeleri kırmızı kategoriden bir alt kategori olan turuncuya geçirilecek. Ayrıca Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia ve Umbria bölgeleri de turuncu kategoriden en düşük risk kategorisi sarıya alındı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 2016'daki patlamada şehit olan vatandaşlarımızı andı Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama         
20:17
Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
19:56
Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu         
19:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır         
19:21
Vodafone Stadı'nda bir gol daha! Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı Vodafone Stadı'nda bir gol daha! Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı         
18:35
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı         
17:18
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 21:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei