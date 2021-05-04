İtalya'da son 24 saatte 9 bin 116 yeni vaka - Son Dakika

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 9 bin 116 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 59 bin 821'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayıları 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin 506 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 116 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 59 bin 821'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 305 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 738'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 477 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 413 bin 889 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 2 bin 423'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 21 milyon 161 bin 899 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 379 bin 737 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)