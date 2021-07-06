İtalya'da son 24 saatte 907 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 192 bin 424 testte 907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 264 bin 704'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 42 bin 579 olarak kaydedilirken, bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 127 bin 704'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 1835 artışla 4 milyon 94 bin 421'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 54 milyon 602 bin 790 oldu. Aşılananların 21 milyon 374 bin 213'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.