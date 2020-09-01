İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 270 bin 189'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 8 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 270 bin 189'a, toplam can kaybı ise 35 bin 491'e ulaştı. Ülkede 207 bin 944 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.