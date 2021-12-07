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İtalya'da son 24 saatte 99 kişi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 99 kişi Kovid-19'dan öldü

07.12.2021 19:58
İtalya'da son 24 saatte 99 kişi Kovid-19'dan öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 695 bin 136 testte 15 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 134 bin 318'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 240 bin 894'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 99 artarak 134 bin 386'ya yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 102 can kaybının yaşandığı 8 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 10 bin 584 artışla 4 milyon 759 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 99 milyon 255 bin 774 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 809 bin 339 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,8'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 9 milyon 135 bin 126 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, 60 milyon nüfuslu ülkede halen herhangi bir Kovid-19 aşısı yaptırmayanların sayısının 6 milyon 570 bin olduğu bildirildi.

Diğer yandan, İtalya'da Kovid-19'un yeni türü olan Omicron varyantı görülen vaka sayısının 11'e çıktığı belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 99 kişi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika


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