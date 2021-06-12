İtalya'da son 24 saatte bin 723 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 723 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 243 bin 482'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 212 bin 966 korona virüs testi yapıldığı ve bin 723 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 243 bin 482'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 976'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 500 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 162 bin 409 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 574'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 310 bin 662 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 872 bin 344 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)