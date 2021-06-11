İtalya'da son 24 saatte bin 901 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 901 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 241 bin 760'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 bin 395 korona virüs testi yapıldığı ve bin 901 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 241 bin 760'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 924'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 165 bin 239 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 29 kişi azalarak 597'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 40 milyon 719 bin 560 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 713 bin 224 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)