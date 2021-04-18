İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 251 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 116 bin 927'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin 116 korona virüs testi yapıldığı ve 12 bin 694 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 870 bin 131'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 251 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 116 bin 927'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 134 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 504 bin 611 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 29 kişi azalarak 3 bin 311 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 15 milyon 99 bin 777 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 443 bin 309 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)