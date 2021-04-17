İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 can kaybı

17.04.2021 20:17
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 116 bin 676'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 310 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 116 bin 676'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 331 bin 734 korona virüs testi yapıldığı ve 15 bin 370 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 857 bin 443'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 310 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 116 bin 676'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 488 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 505 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 26 kişi azalarak 3 bin 340 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 14 milyon 643 bin 764 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 332 bin 143 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 310 can kaybı - Son Dakika


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