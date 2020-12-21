İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 415 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 415 ölüm

21.12.2020 20:50
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 415 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 415 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 69 bin 214'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 415 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 69 bin 214'e yükseldi. Ülkede 7 kişinin daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu şüphesi ile gözlem altında tutulduğu belirtildi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 87 bin 889 test sonucu 10 bin 872 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 964 bin 54'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 415 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 69 bin 214'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 632 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 613 bin 582'ye gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yeni vaka sayısının azalmasına rağmen uygulanan test sayısı da uzun zaman sonra ilk kez 100 binin altına düştü. Testlerdeki pozitiflik oranı ise yüzde 12,3'e yükseldi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 12'sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 632'ye düştüğünü duyurdu

7 kişide daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu şüphesi

İtalya'da dün bir hastada İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğinin duyurulmasının ardından söz konusu kişinin semptom göstermediği ancak virüs yükünün fazla olduğu açıklandı. Son günlerde İngiltere'den gelen yolcular arasında semptom gösteren ve testi pozitif çıkan 7 kişinin daha gözlem altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Speranza: "Aşı ile yeni bir dönem açılıyor"

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmasına onay vermesinin ardından İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Yeni bir dönem açılıyor" dedi.

İtalya'ya ilk doz aşıların 24 Aralık'ta gelmesi ve 26 Aralık'ta ülkede dağıtımının başlaması bekleniyor. Avrupa'da ilk aşıların ise Aşı Günü olarak belirlenen 27 Aralık'a yetiştirilmesi planlanıyor. - ROMA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 415 ölüm - Son Dakika


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