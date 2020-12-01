İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 785 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 785 ölüm

01.12.2020 19:54
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 785 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 785 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 56 bin 361'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 785 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 56 bin 361'e yükseldi.

İtalya'da korona virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 182 bin 100 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 785 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 620 bin 901'e, toplam can kaybının 56 bin 361'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 779 bin 945'e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 27 bin 88 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 81 kişi azalarak, toplam 3 bin 663'e düştüğünü açıkladı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 785 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 785 ölüm - Son Dakika


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