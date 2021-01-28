İtalya'da son 24 saatte Covid-19 bağlı 492 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 492 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 87 bin 381'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 275 bin 179 testte 14 bin 372 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 515 bin 507'ye yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 492 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 87 bin 381'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 17 bin 220 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 474 bin 617'ye düştüğünü açıkladı.

İTALYA'DA 1,5 MİLYON FAZLA KİŞİ COVİD-19'A KARŞI AŞILANDI

İtalya'da toplu aşılamaların başlamasından bu yanan 1 milyon 653 bin 27 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 338 bin 67'sine ise her iki doz aşı uygulandı. İtalya'da geçtiğimiz sene 31 Aralık tarihinden bu yana ülke geneline 2 milyon 272 bin 335 doz Pfizer-BioNTech, 46 bin 800 doz da Moderna aşısı dağıtıldı.

(İHA)