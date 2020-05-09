İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 194 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 30 bin 395'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 395'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 83 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 218 bin 268'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 34 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 103 bin 31 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa'da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)