İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 195 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 106'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 295 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 106'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede 888 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 222 bin 104'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 109 bin 39'dan 112 bin 541'e yükseldi. Durumu kritik olanların sayısı ise 893 olarak belirtildi.

Öte yandan İtalya'da 2 ayın ardından yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa 11 Mayıs'ta binin altına düşerek 999 olarak açıklanmıştı.

Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa'da İngiltere'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)