İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 285 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 285 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 27 bin 967'ye yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 27 bin 967'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 872 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 205 bin 463'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 75 bin 945'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 694 olarak açıklandı.



Öte yandan İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak. - ROMA