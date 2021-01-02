İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 364 ölüm - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 364 ölüm

02.01.2021 20:12
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 364 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 364 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 985'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 364 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 985'e yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında bilanço artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 bin 174 test yapıldığı, 11 bin 831 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 17.6'ya yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 9 bin 166 kişinin iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 577 bin 62'ye ulaştığı duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 2 milyon 141 bin 201'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saat içinde 364 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 74 bin 985'e ulaştığı ifade edildi. İtalya'da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 16 artarak 2 bin 569'a yükseldiği aktarıldı.

32 BİN 969 KİŞİ AŞILANDI İtalya hükümeti, Covid-19 aşısı programı dahilinde 2 Ocak itibarıyla 46 bin 30 kişinin aşılandığını duyurdu. Aşıların 40 bin 499'unun sağlık çalışanlarına, 3 bin 338'inin ise huzurevi sakinlerine yapıldığı açıklandı. 50-59 yaş grubu, 13 bin 194 doz ile en çok aşı uygulanan yaş aralığı oldu. 90 yaşının üzerindeki 955 kişiye, 16-19 yaş grubunda ise 66 kişiye Pfizer-BioNTtech aşısı yapıldığı açıklandı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 364 ölüm - Son Dakika


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