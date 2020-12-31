- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm - Son Dakika

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm

31.12.2020 20:26

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm İtalya'da korna virüs salgınında son 24 saatte 555 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 159'e yükseldi.

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm

ROMA - İtalya'da korna virüs salgınında son 24 saatte 555 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 159'e yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 186 bin 4 test yapıldığı, 23 bin 477 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 17 bin 421 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 569 bin 896'ya yükseldiği duyuruldu. Ülkede salgının başından beri kaydedilen toplam vaka sayısı ise 2 milyon 107 bin 166'ya ulaştı.

Son 24 saat içinde 555 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 74 bin 159'e yükseldiği aktarıldı.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında bir aydan uzun bir süredir görülen azalma eğiliminin sona erdiği, 27 kişinin daha yoğun bakıma alındığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre İtalya'da toplam 2 bin 555 hasta yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görüyor.

"Eğrinin azalma eğilimi yavaşladı"

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Silvio Brusaferro, 31 Aralık'ta yapılan salgın durum değerlendirmesi basın toplantısında ülkedeki bulaşma eğrisinde görülen düşüşün devam ettiğini bildirdi. Brusaferro, "Yakınımızdaki ülkelerde eğri yukarıya çıkarken bizde aşağı iniyor, bunu sürdürmemiz gerekiyor. Ancak azalma eğiliminde biraz yavaşlama gözlendi" uyarısında bulundu.

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Brusaferro, bulaşma oranının 0.93 olduğunu açıkladı. Son bir hafta içinde oranda az bir yükselme kaydedildiğini vurgulayan Brusaferro, 5 bölgede hastane yatağı kapasitesinde kritik eşiğin aşılama riski bulunduğuna dikkat çekti.

Okullarda 7 Ocak'ta yüzde 50 kapasite ile yüz yüze eğitime geçiliyor

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7-15 Ocak'ta okullarda yüz yüze eğitimin yüzde 50 kapasiteyle başlayacağı duyuruldu.

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm
- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm
- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm
- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 555 ölüm - Son Dakika


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