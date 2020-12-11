Son dakika haberi! - İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 761 kişi öldü - Son Dakika

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 761 kişi öldü

ROMA - İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 63 bin 387'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 190 bin 416 test sonucunda 18 bin 727 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 805 bin 873'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 761 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 63 bin 387'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 24 bin 169 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 690 bin 323'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 26'sının daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 265'e düştüğünü duyurdu.