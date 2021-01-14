İtalya'da son 24 saatte koronadan 522 ölüm - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 522 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 80 bin 848'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında toplam can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 160 bin 585 testte 17 bin 246 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 336 bin 279'a ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 522 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 848'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 115 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 561 bin 380'e gerilediğini ifade etti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 22 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 557'ye geriledi.

Papa Fransis aşı oldu

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa Fransis ve Emerit Papa 16.Benedikt'in ilk doz Pfizer- Biontech aşılarını oldukları duyuruldu. İtalya'da Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının başlatılmasından bu yana 896 bin 498 kişi aşılandı. Aşıların 688 bin 257'si ise sağlık çalışanlarına yapıldı.

(İHA)