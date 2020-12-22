İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm
22.12.2020 20:03
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 628 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 628 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 318 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 628 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e, toplam can kaybı ise 69 bin 842'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 301 bin 573 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 605 bin 955 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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