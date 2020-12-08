İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 634 ölüm
08.12.2020 19:26
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 634 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e, toplam can kaybı ise 61 bin 240'a ulaştı. Ülkede toplamda 958 bin 629 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 737 bin 525 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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