İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm
30.11.2020 19:22
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 672 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybı ise 55 bin 576'ya ulaştı. Ülkede toplamda 757 bin 507 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 788 bin 471 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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