İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 532 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 383 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 532 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 660'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 383 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 532 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 660, toplam can kaybı ise 66 bin 52 olarak duyuruldu.