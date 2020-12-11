İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 761 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 727 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 761 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 805 bin 873'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 727 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 761 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 805 bin 873'e, toplam can kaybı ise 63 bin 387'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 52 bin 163 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 690 bin 323 de aktif vaka olduğu bildirildi.